Tragedia al Tintoretto: morta una donna, grave il figlio. Indagano i carabinieri

Il figlio è stato portato con urgenza in ospedale. Sul posto il funzionario di servizio dei vigili del fuoco e i carabinieri dell'Eur che indagano. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi

Tragedia nella zona del Tintoretto dove una donna oggi è stata trovata morta nel suo appartamento, in via Grotte d'Arcaccio, all'altezza del civico 148. Una vicenda sulla quale i carabinieri dell'Eur indagano, al momento senza escludere nessuna pista. A contornare la vicenda di giallo, infatti, ci sono le condizioni gravissime in cui versa il figlio della vittima, trovato con un vistosa ferita all'occhio con una fiocina conficcata nel bulbo oculare.

Tutto è iniziato quando, intorno alle 9, sul posto si sono recati i vigili del fuoco allertati per un incendio divampato proprio all'interno di quell'appartamento. Arrivati sul posto, 15 minuti dopo le nove del mattino, la macabra scoperta: la donna trovata morta e il figlio con una ferita all'occhio, subito medicata dai sanitari del 118 accorsi che - con un'ambulanza - hanno portato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio l'uomo.

E così mentre la squadra 11 A del distaccamento dell'Eur e un'autobotte dei vigili del fuoco hanno spento il rogo, in via d'Arcaccio sono giunti anche i carabinieri dell'Eur. Secondo un primo riscontro emerso dagli esperti di via Genova, l'incendio sarebbe divampato nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina.

Da capire, però, come sia scoppiato. Così come da chiarire sarà anche in quale modo e perché l'uomo avesse quelle grave ferita all'occhio. Non solo, la donna trovata morta, secondo una prima analisi avrebbe sul volto una vistosa ferita. Per saperne di più bisognerà attere l'arrivo del medico legale - poi la successiva autopsia - e l'analisi scientifica del Nucleo Investigativo dell'Arma. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.