La sorella non ha sue notizie da giorni, donna di 57 anni trovata morta in casa

Dramma della solitudine all'Isola Sacra, frazione del comune di Fiumicino, alle porte di Roma. Una donna di 57 anni è stata trovata morta in casa. Di lei non si avevano notizie da giorni. La drammatica scoperta è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 17 agosto.

Il primo a dare l'allarme è stato un vicino, che ha allertato la sorella della vittima a causa del cattivo odore che proveniva dalla casa adiacente. La donna ha così chiamato a casa della cinquantasettenne, di cui non aveva notizie da giorni. Nessuno però ha risposto al telefono. Sul posto si sono così recati i vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta entrati in casa la rivelazione, con la donna trovata morta in casa.