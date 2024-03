È morta Chiara Taglioni

“Una forza della natura”. Quasi tutti la ricordano così, piena di energie e con una “luce negli occhi” che in pochi avevano. Gli avvocati, giudici, uomini e donne di legge di Roma piangono Chiara Taglioni, scomparsa prematuramente a soli 49 anni. Avvocata prima e cancelliera poi presso il Tribunale della Capitale, Taglioni era costretta su una sedia a rotelle dal 2012. Così, oltre a portare avanti la sua attività giudiziaria, si batteva per i diritti dei disabili avendo conosciuto, a differenza di altri, cosa voglia dire la privazione della mobilità.

Chiara Taglioni

Romana, tifosissima della Lazio e grande fan di Vasco Rossi, Chiara Taglioni è scomparsa nella mattinata di giovedì, 28 marzo. Distrutti amici, familiari ed ex colleghi che, specialmente sulla pagina social della Camera penale di Roma, hanno espresso tutto il loro cordoglio. Chiara Taglioni era un avvocato brillante, capace poi di vincere il concorso per diventare cancelliera presso il Foro di Roma. Un cambio di ruolo che non ha interrotto gli intensi rapporti con i colleghi che ancora non si capacitano di quanto accaduto. Si batteva per i diritti dei disabili e, quando poteva, non mancava mai agli appuntamenti delle “Notti della Legalità”.

“Chiara era una donna splendida, un raggio di sole in una giornata uggiosa, un sorriso che ti accoglieva in ogni momento – scrive, in una nota, la Camera Penale di Roma - da avvocato ha sempre frequentato la Camera Penale, e non si è dimenticata di noi neanche quando è diventata cancelliera, passando sempre per un saluto e un abbraccio affettuoso con chiunque incontrasse sul suo cammino. Si è fatta amare da tutti, tra gli avvocati prima e tra i cancellieri poi”.

La “vita in piedi”

Come detto, Chiara Taglioni si muoveva su una sedia a rotelle ma non è sempre stato così: “raccontava sempre della sua prima vita, di quella “in piedi”, come diceva lei. Ma non con la tristezza che ben avrebbe potuto far parte dei suoi racconti, ma con la naturalezza e con la gioia che quanto le era capitato non è mai riuscito a strapparle - continua la nota della Camera Penale - perché lei la sua seconda vita, quella sulla sedia, la viveva a pieno, pur con mille difficoltà, ma sempre con il sorriso. Con un’eleganza che era fuori dal comune, con una naturalezza e con una forza che erano da monito per chiunque con lei scambiasse anche solo una parola. E pensava di andarsene in silenzio, senza disturbare. E invece, cara Chiara, la tua dipartita è stata un fragore che ci ha travolto tutti, che dalla tua casa è arrivato in ogni aula, in ogni stanza, in ogni anfratto del tuo Tribunale, e che ha generato un gran dolore in ognuno di noi”.

Intitoliamole un’aula a piazzale Clodio

Come RomaToday abbiamo contattato l’avvocato Daniele Bocciolini, famoso penalista e volto noto della tv, ex collega ed amico di Chiara Taglioni: “Credo che Chiara debba essere ricordata a piazzale Clodio – ci dice – si ricordano, giustamente, i magistrati scomparsi, di meno gli avvocati. Chiara era un faro per tutti e meriterebbe uno spazio a lei dedicato. Anche se era diventata cancelliera era un avvocato con la “A” maiuscola. Mi ha sempre colpito – ricorda Bocciolini - che nonostante il dolore incredibile che aveva vissuto non l’ho mai vista triste, rideva e scherzava sempre. Era sempre per la vita anche se il dolore per quello che le ea successo era evidente. Veniva in tribunale, parcheggiava a piazzale Clodio, caricava la carrozzina e faceva le udienze. Penso possa diventare un simbolo per il superamento delle diffcoltà di cui nessuno parla".

Funerali con picchetto d’onore

I funerali si terranno martedì 2 aprile alle 16 nella Chiesa San Giuseppe Cottolengo, in via Giuseppe Bonaccorsi 23. I colleghi, in accordo con la famiglia, hanno organizzato un picchetto d’onore in toga per le esequie. I togati, quindi, si daranno il cambio vicino al feretro, per accompagnare Chiara Taglione in questo ultimo viaggio. Un’ex collega della cancelliera ha ricordato, sui social, un vecchio post di Chiara Taglione, pubblicato in occasione della Pasqua di 4 anni fa: l’immagine di una toga con la scritta “Con la toga sulle spalle e nel cuore”. Salutarla indossando la toga, quindi, sembra essere la maniera migliore per omaggiarla un’ultima volta.