Centocelle, dramma della solitudine: anziana trovata morta in casa

Dramma della solitudine a Centocelle, dove un'anziana è stata trovata morta in casa. E' successo in via dei Castani. A dare l'allarme, nel pomeriggio di venerdì 26 marzo, il cognato. Sul posto il 118 e la polizia di Stato. La donna è stata trovata riversa, davanti la porta, subito dopo l'ingresso dell'appartamento.

Gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione. Secondo una prima ipotesi la donna, 93 anni da compiere, sarebbe morta per un malore. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria per l'autopsia.