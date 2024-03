Tragedia a Roma, cade da una finestra di casa: morta 13enne 

Tragedia a Centocelle dove una 13enne è morta dopo essere precipitata, poco dopo le 14.30 di oggi sabato 9 marzo, da una finestra di un appartamento in una via non lontana dalla fermata della metro C Gardenie.

A dare l'allarme alcuni residenti dopo aver sentito un tonfo provenire dalla chiostrina interna del palazzo. Sul posto la polizia che indaga sui fatti: al momento, in base agli elementi raccolti, il gesto volontario viene ritenuto l'ipotesi principale. La salma è stata messa a disposizione della magistratura. I genitori della giovane sono stati ascoltati come da prassi.

Il precedente

Un episodio che ricorda quanto accaduto lo scorso 10 ottobre, quando un 12enne è morto dopo essere precipitato dal quinto piano a piazza dei Mirti all'ora dell'aperitivo. Allora come oggi il quartiere è sotto choc. Sui social, nei gruppi di quartiere, in tanti hanno commentato l'episodio, esprimendo vicinanza alla famiglia.