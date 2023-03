Muore a 47 anni in carcere: aveva avuto un malore ed era rimasta in isolamento per tre giorni

Una detenuta di 47 anni è morta martedì mattina in carcere a Roma, in una cella del reparto femminile di Rebibbia. A rendere nota la notizia è stata la garante per i detenuti, Gabriella Stramaccioni. La detenuta si trovava in carcere da tre giorni in isolamento sanitario in base alle norme sul Covid.

"Con gravi problemi di tossicodipendenza, nel pomeriggio di lunedì ha accusato un malore. Intorno alle 23.30 - riferisce Stramaccioni - è stata visitata in carcere dal medico ma è poi rimasta in cella, sempre in isolamento". "È stata trovata nel letto priva di vita. - ha aggiunto su Faceook - Era in carcere da 3 giorni. 47 anni, una vita faticosa e dolorosa. Anche lei avrebbe avuto bisogno di cure e non di carcere".

La donna, in base a quanto si apprende, è stata arrestata in quanto non ha rispettato la misura dell'obbligo di firma a cui era stata sottoposta. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo di indagine, come da prassi, ed è stata disposta l'autopsia.

Sul caso è intervenuta anche la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, con una nota: "Si era sentita male. Dopo un breve accertamento è stata lasciata sola in cella, e martedì la tragedia. Morta come si muore nei Paesi dove lo Stato di diritto è negato. Morta, come si muore nelle carceri italiane. Un fatto gravissimo sul quale sto presentando un'interrogazione al Ministro della Giustizia per verificare se ci possano essere stati errori o sottovalutazioni. Dobbiamo fermare questa strage. È una strage senza fine".