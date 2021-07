Tragedia alle porte di Roma: bambina di 4 anni muore nel letto di casa

Inutili i tentativi di salvarla da parte del personale del 118, per la piccola non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Mentana, Comune alle porte di Roma, dove, per cause in corso di accertamento, è deceduta una bimba di 4 anni e mezzo. E' accaduto intorno alle 13:00 di mercoledì 21 luglio.

A quanto riferito dalla madre, che ha chiamato il 118, mentre il padre era a Roma, la bimba dopo pranzo si è poggiata sul letto per riposare, accusando un malore poco dopo. Sul posto sono intervenuti 118 e un'eliambulanza. I sanitari hanno praticato ininterrottamente pratiche di salvataggio, fino a constatare il decesso della bimba. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo per le indagini.

La salma, a disposizione della Procura di Tivoli, sarà traslata presso la medicina legale della Sapienza per l'esame autoptico. A quanto si apprende, nessun segno di violenza o percosse è stato ritrovato sul corpo, né di rigurgito o di soffocamento.

I medici che hanno tentato di rianimarla hanno ipotizzato un malore durante la digestione.