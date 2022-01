Coronavirus, morta bimba di 2 anni arrivata al Bambino Gesù dalla Calabria

È morta la bambina di due anni, risultata positiva al covid, che era stata trasferita al Bambino Gesù di Roma dalla Calabria, dove era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Pugliese Ciaccio'. La bimba era giunta al centro specialistico della capitale, in condizioni critiche e nella notte non ce l'ha fatta.

La piccola, come spiegava l'aeronautica in una nota, era arrivata in volo, in "imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria". Secondo quanto emerso, era stata male a casa, quindi le sue condizioni si erano aggravate tanto che avevano spinto i sanitari calabresi a disporre il trasferimento d'urgenza.

"La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", hanno spiegato in una nota congiunta l'unità di crisi covid della regione Lazio e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù: "Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Ai familiari va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza".

Il volo d'emergenza

A richiedere il trasporto aereo d'urgenza era stata la prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito - dopo un coordinamento con la Italian patient evacuation coordination cell del comando operativo di vertice Interforze (Covi) dell'aeronautica militare - l'ordine di decollo da parte della sala situazioni del comando della squadra aerea ad uno degli equipaggi dell'Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Il tentativo estremo di salvarle la vita si è purtroppo rivelato vano. Questa notte la tragica notizia.

Il cordoglio sui social

Numerosi i messaggi sui social per la scomparsa della bimba di due anni. In uno dei commenti su Facebook si legge: "È un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia e per l'intera comunità. Due anni e tutta una vita davanti, due anni e l'allegria, l'innocenza di due occhioni che si sono chiusi per sempre. Possa il signore dare conforto ai genitori".

Il piccolo paese calabrese si stringe attorno "al dolore dei genitori della piccola e delle famiglia", si legge ancora. "Un dolore che nessun genitore dovrebbe avere, un dolore che in questo momento non può calmare nessuno. Siamo rimasti tutti gelidi e bloccati cuasi senza fiato, sarà un angelo", un altro dei messaggi sui social.