Dramma della solitudine a Roma: anziana trovata morta in casa, non si avevano sue notizie da una settimana

Dramma della solitudine a Roma dove un'anziana è stata trovata morta in casa. Un decesso che secondo i primi accertamenti risalirebbe ad almeno una settimana prima. La tragfica scoperta sabato mattina a Vigne Nuove, dopo che alcuni vicini avevano provato a mettersi in contatto con la donna, una 82enne.

Sono stati gli agenti del distretto di polizia Fidene Serpentara ad arrivare fuori dalla porta di un appartamento in via delle Vigne Nuove, nel III municipio Montesacro. A richiedere il loro intervento alcuni condomini della palazzina popolare dove viveva da sola l'anziana signora, preoccupati dal fatto che la donna non aprisse la porta né rispondesse alle loro chiamate.

Una volta in casa gli agenti hanno chiarito il mistero del perchè la signora non rispondesse ai vicini, trovando la donna riversa in terra priva di vita in camera da letto. Con il corpo in stato di decomposizione il medico legale non ha riscontrato evidenti segni di violenza sul corpo, con il decesso che risalirebbe ad almeno 7 giorni.

Con la porta dell'appartamento chiusa dall'interno, senza effrazioni su porte e finestre. né segni di una possibile visita di qualche ladro, sul decesso indagano gli investigatori del commissariato di via Enriquez con la polizia scientifica che ha eseguito accertamenti nell'abitazione non lasciando nulla al caso.

La salma della donna è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Disposta l'autopsia.