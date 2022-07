Ostia, anziana trovata morta in casa: non si avevano sue notizie da giorni

Dramma della solitudine ad Ostia, dove una anziana di 74 anni è stata trovata morta in casa. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto sul pavimento. A dare l'allarme un vicio di casa che aveva sentito un forte odore provenire dall'appartamento della donna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto di Ostia. La casa è stata trovata in ordine e il corpo della vittima non mostrava segni evidenti di violenza. Secondo le prime analisi, la donna sarebbe morta per un malore e, vivendo da sola, non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto. La certificazione del decesso è stato affidata a un medico necroscopo e non a un medico legale, quindi - almeno per il momento - non è stata disposta una autopsia e la salma sarà affidata alla famiglia.