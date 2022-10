Malore mentre cammina in strada: morta una donna

Stava camminando in piazza Pio XI quando ha accusato un malore, si è accasciata ed è morta. Vittima un'anziana. È successo nella mattinata di domenica 30 ottobre intorno alle 13 a Roma, all'Aurelio. Inizialmente qualcuno aveva pensato che la donna fosse stata investita, perché il corpo è stato trovato proprio all'altezza delle strisce pedonali. È stato proprio questi particolare che aveva fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Purtroppo per la donna, una 83enne, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio erano di servizio in zona, sono stati chiamati da alcuni passanti ma purtroppo al loro arrivo non c'era già nulla da fare.