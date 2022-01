Incendio a Palestrina, distrutta una casa prefabbricata: morta un'anziana

Tragedia a Palestrina dove il corpo di un'anziana di 81 anni, è stato trovato senza vita all'interno di una casa prefabbricata. La donna era all'interno dell'abitazione in legno quando, per cause al vaglio degli inquirenti, un incendio ha circondato la struttura. È quanto successo nella mattinata di oggi, 10 gennaio, in via Fratelli Bandiera 4.

Sul posto, intorno alle 7:30 del mattino, i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, la polizia locale ed i carabinieri. Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'ottantunenne, trovata morta sul pavimento. Si indaga per capire le cause del drammatico incendio. Secondo i primi riscontri investigativi, le fiamme partite dall'interno dell'appartamento, forse sarebbero scoppiate per un malfunzionamento di una stufa elettrica.