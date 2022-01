Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa: non si avevano sue notizie da cinque giorni

Dramma della solitudine ad Ostia, dove un'anziana di 74 anni è stata trovata morta in casa. La donna viveva da sola nel suo appartamento nella centralissima via delle Baleari.

A dare l'allarme, intorno alle 17 di martedì pomeriggio, è stata la portiera dello stabile che ha raccontato di non avere più notizia della condomina da almeno cinque giorni.

Sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco ed il personale dal X distretto della polizia di Stato. La donna è stata trovata senza vita in camera da letto. Dalle prime analisi, la 74enne sarebbe morta per cause naturali, probabilmente un malore. La salma è stata affidata al medico necroscopo.