Esplosione a Rocca di Papa, anziana muore dopo il crollo della villetta

Elizabeth Mount non ce l'ha fatta. La disperata corsa in ospedale e i tentativi dei medici dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, non le ha permesso all'anziana di 80 anni di restare in vita. Rocca di Papa è ancora il lutto. Ancora una volta un'esplosione. Dopo la tragedia del 2019 in cui morirono il sindaco Emanuele Crestini e il suo delegato Vincenzio Eleuteri, si conta un'altra vittima per un fatto analogo.

Cosa è successo all'alba di martedì 14 dicembre in via Focicchia 34, è al vaglio dei carabinieri. Molto probabilmente a risultare fatale è stata una fuga di gas da una bombola per uso domestico. Quindi l'esplosione, che ha sventrato parte della villetta dove viveva Elizabeth e il boato che ha risvegliato Rocca di Papa, seguito dal via vai di sirene dei mezzi di soccorso.

In casa, oltre Ann Elizabeth Mount Ford, questo il nome completo della donna, c'era anche il figlio di 45 anni. Lui è rimasto illeso, se l'è cavata solamente con qualche ferita superficiale. La madre, invece, no. Lei era in camera da letto quando è stata trovata dai vigili del fuoco. Estratta dalla stanza è stata portata in gravissime condizioni in ospedale. Nel pomeriggio la notizia del decesso.

Sul posto, vicino alle forze dell'ordine e i pompieri, anche la sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino: "Un evento drammatico, che colpisce duramente la nostra comunità e i nostri cuori, che fino all'ultimo hanno sperato che potesse superare questo momento. L'Amministrazione Comunale esprime in questa occasione il più sentito cordoglio alla sua famiglia, stringendosi attorno a lei con affetto e vicinanza".