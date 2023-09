Accusa malore sulle scale della chiesa, donna muore davanti ai fedeli

Tragedia alla Balduina, dove domenica sera, un'anziana è morta sulle scale della chiesa di San Pio X, in via Attilio Friggeri. L'anziana, 84 anni, sarebbe caduta battendo la testa mentre stava salendo i gradini della chiesa. Immediato l'intervento dei soccorsi, dopo l'allarme del parroco e dei fedeli presenti per la messa serale. Per l'ottantaquattrenne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata affidata ai familiari della vittima. Secondo le prime ipotesi avrebbe avuto un malore. Sul posto la polizia per gli accertamenti di rito.