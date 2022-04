Crolla in strada mentre porta a spasso il cane, morta una donna: riscontrate fratture e edema cerebrale

Troppo gravi le lesioni che aveva riportato. Non ce l'ha fatta la donna di 76 anni ricoverata in prognosi riservata, arrivata al San Camillo di Roma nel pomeriggio di sabato dopo che era stata trovata in strada priva di sensi. L'anziana, morta nella tarda mattinata di domenica 10 aprile, era stata portata con urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, poi trasferita al nosocomio sulla Gianicolense e messa in coma farmacologico per una serie di lesioni su tutto il corpo e anche un edema cerebrale.

Sul caso indaga la polizia, che sta verificando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 76enne è stata soccorsa in strada mentre stava portando a spasso il cane. Le lesioni che aveva riportato su tutto il corpo potrebbero essere riconducibili alla caduta. Ma ci sono accertamenti in corso. Anche perché quelle ferite meritano degli accertamenti.

I medici del Grassi hanno infatti riscontrato nell'anziana fratture delle costole e lesioni interne, senza contare le conseguenze cerebrali. Sentite le persone che erano al parco del Drago, a Dragona, che l'hanno vista cadere a terra all'improvviso. La salma dell'anziana è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.