È morta la donna ritrovata ferita in casa a Casal Bruciato

Non ce l'ha fatta Antonietta, la 79enne ritrovata priva di sensi e sanguinante per una ferita alla testa nella sua casa di Casal Bruciato. Ricoverata all'Umberto I, l'anziana è purtroppo deceduta dopo 36 ore in cui ha lottato tra la vita e la morte. Rianimata sul posto, era stata portata prima al Pertini e poi, vista la gravità della situazione, all'Umberto I. Ieri, in serata, la tragica notizia confermata a RomaToday da fonti di polizia.

Cosa è successo in via Tenca

Proprio la polizia sta indagando da sabato per ricostruire quanto accaduto. A ritrovare l'anziana è stata la figlia: allarmata per le mancate risposte al telefono, la donna si è recata in via Tenca, a Casal Bruciato, nel comprensorio di palazzine che affaccia anche su via Bertossi. Entrata in casa la scoperta: la 79enne era riversa a terra, priva di sensi e con una ferita alla testa. Sul posto, oltre all'ambulanza per le cure mediche, anche gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e la scientifica.

Le indagini

Secondo quanto si apprende, i sanitari avrebbero riferito di segni compatibili con una caduta. Altra evidenza è quella dell'assenza di segni di effrazione alla porta. La casa, inoltre, era in ordine. Tutto in pratica porta verso la morte legata ad una situazione non violenta. Chi indaga però, pur tenendo in forte considerazione l'ipotesi principale, non esclude nulla e sta vagliando le voci dei tanti abitanti della zona che, anche sui social, hanno raccontato come quella mattina e anche nei giorni precedenti, diversi finti tecnici si siano presentati alla porta, sostenendo di dover guardare il contatore.

In questo caso si supporrebbe che, dopo aver bussato, i truffatori siano entrati e possano aver reagito male alle resistenze della donna, causandone la caduta e fuggendo quindi attraverso la porta. Al momento però, va specificato, questa ricostruzione è ritenuta altamente improbabile.