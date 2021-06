Muore a 25 anni durante intervento chirurgico, medico indagato per omicidio colposo

La giovane si era sottoposta a bypass gastrico alla luce dei problemi causati dal peso. Pochi minuti dopo essere entrata in sala operatoria la tragica notizia

È morta a 25 anni in sala operatoria nel corso di un intervento per la riduzione dello stomaco a cui aveva deciso di sottoporsi anche per motivi di salute a causa dei problemi causati dal peso eccessivo.

La famiglia e gli amici di Laura (nome di fantasia) chiedono adesso a gran voce che venga fatta chiarezza sulla procedura seguita dall’equipe del San Carlo di Nancy, dove è stata operata, e per questo la procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per responsabilità medica iscrivendo nel registro degli indagati il chirurgo.

Il pm Antonino Di Maio affiderà nelle prossime ore l’incarico a un pool di esperti di medicina legale per l’autopsia. Obiettivo, chiarire cosa sia accaduto in sala operatoria prima che il cuore di Laura, originaria di Zagarolo e studentessa universitaria a Tor Vergata, smettesse di battere. La 25enne è stata sottoposta a intervento chirurgico per un bypass gastrico mercoledì sera, ma pochi minuti dopo l’ingresso in sala operatoria i medici hanno comunicato la tragica notizia alla famiglia. Sono stati quindi chiamati i carabinieri, che hanno proceduto a informare il pm dell’accaduto.

Oltre all’autopsia, gli inquirenti hanno già sequestrato le cartelle cliniche, la sala operatoria e il materiale medico utilizzato durante l’intervento. Accertamenti fondamentali per capire che cosa abbia portato alla morte una ragazza di soli 25 anni che meno di due mesi fa condivideva la storia di una coetanea considerata “troppo grassa per fare la commessa”, indignandosi: “Bell’Italia complimenti”.

Una ragazza che amava cantare, studiava per conseguire la laurea in Lingue e aveva tanti progetti e tanti amici che oggi la piangono, affidando ai social il dolore: “La nostra vita finisce insieme alla tua perché non lo potremo mai accettare mai, dei la ragazza più semplice, più buona che io abbia mai conosciuto… ti amo ovunque sia”.