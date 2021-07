Tragedia a Roma, 14enne morta investita da un treno: era con degli amici

/ Via di Salone

Tragedia a Roma est dove una ragazza di 14 anni è morta investita da un treno della linea FL2 all'altezza di via di Salone. Il convoglio procedeva verso Avezzano, mentre stava tornando a casa in compagnia di due amici. Ad indagare su quanto accaduto la polizia ferroviaria della Capitale.

Fatale l'impatto per la quattordicenne, avvenuto intorno alle 19:20 circa martedì 20 luglio. Il personale medico del 118 e i vigili del fuoco accorsi alla stazione Salone della linea FL2, non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo e costatarne il decesso. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A far luce sulla dinamica la polizia ferroviaria. Secondo quanto emerso in prima battuta la giovane 14enne era in compagnia di altri due amici quando è avvenuta la tragedia, proprio mentre il gruppo stava tornando alle rispettive abitazioni.

Stando ai primi riscontri fatti dagli inquirenti, inoltre, il treno regionale numero 20056 l'avrebbe investita, mentre la ragazza stava attraversando attraversando i binari. Una ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori della PolFer, che procedono per un "investimento mortale con causa accidentale", hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e, presto, ascolteranno anche gli amici della 14enne.