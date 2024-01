È morta a 109 anni Severina Lubrani, era la donna più anziana di Roma e provincia. Residente a Marino, ai Castelli Romani, i funerali si sono tenuti martedì pomeriggio alla parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, a Santa Maria della Mole.

Come scrive ilmamilio.it Severina Lubrani era nata a Roma il 13 agosto 1914, pochi giorni dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, il padre era un imprenditore nel settore della telefonia che compró un terreno ai Castelli, a Santa Maria delle Mole (dove la donna è morta serenamente) per farci un ritrovo di caccia nel lontano 1928.

Il ricordo del sindaco di Marino

A ricordarla anche il sindaco di Marino Stefano Cecchi: "Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa oggi della signora Severina Lubrani che ricorderò sempre con affetto. La nostra nonnina di 109 anni ci ha regalato attraverso i suoi racconti alcuni momenti della storia del nostro territorio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia".

Commosso anche il ricordo della consigliera comunale del PD al comune di Marino Franca Silvani che sulla propria pagina facebook scrive: "Ho appreso adesso con commozione che oggi ci ha lasciato la nostra cara Severina Lubrani... Una triste notizia che colpisce il mio cuore e il cuore di tutta la nostra comunità locale. 109 anni di rara bellezza, gentilezza, raffinatezza di animo. Gli occhi di chi ha visto scorrere oltre un secolo di storia. Formulo a tutta la famiglia le mie più sentite Condoglianze. Che la terra Ti sia lieve".