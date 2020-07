Monti, ruba smartphone a cliente di un locale e fugge

Nell’ambito di controlli straordinari nell’area adiacente al Colosseo gli agenti della squadra investigativa del commissariato Celio hanno arrestare per furto aggravato un algerino di 29 anni.

In particolare i poliziotti, impegnati nel servizio di controllo in abiti civili, hanno notato che, dopo aver guardato insistentemente alcune ragazze sedute nei locali di via San Giovanni in Laterano, il ragazzo si è seduto su di una sedia accanto alla vittima prescelta e, approfittando della sua disattenzione dovuta alle chiacchiere con un’amica, le ha infilato la mano nella borsa asportandole un telefono cellulare del valore di circa 1200 euro.

Immediato l’intervento dei poliziotti che hanno inseguito e bloccato il ragazzo di lì a poco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperata la refurtiva, il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria che, prima di essere contattata dagli agenti, non si era accorta del furto subito. Il 29enne, con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.