Si perdono durante un'escursione, undici persone salvate con l'elicottero

Una gita sui Monti Lepini sarebbe potuta finire in tragedia per undici escursionisti che avevano deciso di avventurarsi sui percorsi nell'area dei Lepini tra Bassiano e Carpineto Romano. Intorno alle ore 15, però, gli escursionisti si sono resi conto di non riuscire più a ritrovare la strada del ritorno. Si erano persi.

Fortunatamente sono riusciti comunque a lanciare l'allarme. La sala operativa dei Vigili dei Fuoco del comando di Roma si è immediatamente attivata inviando due squadre, la 16/A e la 33/A, con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale e di un elicottero Drago 145. La sinergia tra le squadre di soccorso di salvare le persone che sono state ritrovate in località Rapiglio, un paio di chilometri a nord della Semprevisa. Gli undici escursionisti stanno bene.