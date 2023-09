Monteverde è senz'acqua: si rompe tubatura e un fiume invade le strade

Monteverde, la zona della Giancolense e dei Colli Portuensi sono senza acqua. Dalle 18 di oggi, giovedì 21 settembre un fiume di acqua ha invaso le strade, da via del Casaletto fino alla circonvallazione Gianicolense, all'altezza del San Camillo.

Un fiume che di fatto costeggia il percorso del tram 8, ora cantiere per i lavori che si stanno protraendo da mesi. Sul posto i tecnici Acea, i vigili del fuoco e la polizia locale. Tanti palazzi senza acqua, da via Jenner a piazza Scotti, da piazza San Giovanni di Dio a via Oznam. Secondo quanto si apprende la strada risulta chiusa tra via Bartolomeo Cristofori e via Quirino Majorana.

Piazzale Dunant risulta, al momento, la zona più allagata, con l'accumulo di acqua dalla discesa della Gianicolense.

Acea ato 2 ha informato "che i tecnici sono già sul posto e sono iniziate le attività per eliminare lo spandimento stradale al fine di procedere con l’intervento. In via preventiva, sul posto sono già presenti tre autobotti per garantire ai residenti, in caso di necessità, il servizio sostitutivo di rifornimento idrico".