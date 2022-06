Palazzina in fiamme, salvate due anziane: l’incendio partito dal terrazzo

Pomeriggio di paura, quello di lunedì, per i residenti di via del Vascello, a Monteverde vecchio, a causa di un incendio scoppiato in una palazzina.

Le fiamme sono partite dal terrazzo di un appartamento al quarto piano e si sono propagate alla tenda esterna dell’abitazione al terzo, finendo poi per incendiare anche il gazebo sistemato nel giardino di un appartamento al piano terra.

Una colonna di denso fumo nero si è alzata verso il cielo, e i vigili del fuoco arrivati sul posto insieme con la polizia hanno evacuato l’intero stabile mettendo in salvo una donna di 90 anni e una di 80, rimaste bloccate all’interno.

Le operazioni di spegnimento sono durate per diverse ore, e al termine i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’appartamento al piano terra. Agibile invece il resto della palazzina, anche se nell'aria, complice anche le temperature torride e gli altri incendi scoppiati in tutta Roma, l’aria è rimasta irrespirabile sino a sera inoltrata.

Molta preoccupazione per i residenti, complice la vicinanza con Villa Pamphilj: il timore era che i lapilli potessero essere trasportati dal forte vento sino al parco, mettendolo a serio rischio.