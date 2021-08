Monteverde, i predoni delle auto in sosta: un martelletto usato per rompere i finestrini

I ladri sono stati immediatamente fermati e portati in caserma in attesa del rito direttissimo, durante il quale saranno chiamati a rispondere di furto aggravato in concorso

Armati di martelletto rompevano i finestrini della auto e saccheggiavano nelle auto in sosta. Un incubo finito per i residenti di Monterde dato che, nella notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro hanno arrestato due afghani, entrambi 31enni.

Uno dei due è stato notato dai militari in atteggiamento sospetto, mentre si guardava intorno, lungo la Circonvallazione Gianicolense, nei pressi di alcune auto in sosta. Poco dopo, ecco spuntare il complice che, armato di un martelletto frangivetro simile a quelli presenti sui mezzi pubblici, ha mandato in frantumi il finestrino di un veicolo in sosta per rubare una cassa acustica bluetooth del valore di 80 euro.

I ladri sono stati immediatamente fermati e portati in caserma in attesa del rito direttissimo, durante il quale saranno chiamati a rispondere di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I militari stanno anche indagano per altri furti simili consumati nel quartiere.