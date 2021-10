Monteverde, un giravite per saccheggiare un appartamento

Stavano tentando il furto all’interno di un appartamento in via Duchessa di Galliera quando, i poliziotti del XII Distretto Monteverde, li hanno notati armeggiare con un giravite sulla serratura di un portone. Bloccati entrambi, sono stati accompagnati negli uffici di polizia e, identificati.

A finire nei guai un uomo di 37 anni e uno di 42 anni, entrambi georgiani, arrestati per tentato furto aggravato. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto indosso ad uno dei due, oltre al cacciavite, anche un verbale di contravvenzione al codice della strada riferito ad un'auto. Grazie ad un ulteriore controllo nelle vie adiacenti al luogo del tentato furto, è stata rintracciata la vettura con a bordo una terza complice, 42enne anche lei georgiana, che era in attesa dei due "compari". Al termine degli accertamenti anche questa è stata denunciata per lo stesso reato.