Monteverde, la casa è una base dello spaccio. Ecco dove nascondeva droga. soldi e Rolex

In casa nascondeva la cocaina pronta per lo spaccio, 18mila euro in contanti e due Rolex. Il "tesoro" e la droga l'uomo, un 50enne, li nascondeva nel suo appartamento a Monteverde. I poliziotti che erano sulle sue tracce, lo hanno fermato lo scorso 3 luglio in via di Val Tellina, mentre l'uomo era a bordo del suo scooter. S

in da subito infastidito dal controllo degli agenti, il 50enne non ha potuto fare altro che accompagnare i poliziotti nel suo appartamento per consentire agli stessi la perquisizione della sua abitazione. Così il controllo effettuato dagli investigatori, con l'ausilio del cane delle unità cinofile antidroga della questura di Roma, ha permesso di scoprire, dentro le scarpe e all'interno di un doppio fondo ricavato in un tavolino, diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a due Rolex e 18.000 euro in contanti.

Al termine delle attività di rito per il 50enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato successivamente convalidato, su richiesta della procura.