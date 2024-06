Monteverde, sigilli al ristorante. Il titolare: "Le risate dei bimbi danno fastidio. Troppo esposti ricevuti"

Il noto ristorante Mucca Pazza di Monteverde è stato costretto a chiudere temporaneamente per 15 giorni di chiusura. Troppi schiamazzi, soprattutto da parte dei bambini, che avrebbero portato a una serie di esposti e al provvedimento della polizia locale. A dare la notizia è stato Fabio Bonardo, il proprietario che su Instagram ha raccontato la sua verità.

"Quando è successo che la risata dei bambini che giocano e si divertono e’ diventata così insostenibile per il genere umano? Quando è successo che le persone chiuse nelle loro case abbiamo deciso di fare esposti su esposti perché il ristorante sotto casa sembra essere troppo rumoroso per risate dei bambini e feste di compleanno? Siamo veramente diventati così, un popolo che tollera tante ingiustizie ma non tollera un ristorante sotto casa che accoglie dei bambini e gli fa vivere un compleanno bellissimo con i propri amici", si legge nel messaggio.

Quindi il titolare di Mucca Pazza ammette: "Abbiamo ricevuto talmente tanti esposti che ci costringono a chiudere, ad annullare cene, compleanni e aspettative di tanti bambini e genitori. Il capriccio di pochi a discapito della gioia di tanti".

Bonardo, che si sente sotto attacco, però non si dà per vinto: "Continueremo a lottare perché la gioia dei momenti che quei bambini passano da noi sia ancora la gioia che vince. Ci scusiamo per i disagi che tutti voi avete subito, ma non dipende da noi, da un pregiudizio cieco che pretende di vivere in un posto come questo nel silenzio assoluto. Spero possiate tornare appena questa persecuzione sarà finita". Mucca Pazza ha fatto ricorso contro il provvedimento. Il locale, che organizza spesso feste e serate a tema, dà lavoro a oltre 30 persone.