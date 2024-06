A Roma ovest la cocaina arriva a domicilio col furgone delle consegne. Arrestata banda di spacciatori

Blitz antidroga a Roma all'alba di martedì 25 giugno. Circa 50 carabinieri del comando provinciale hanno eseguito 14 arresti su disposizione del tribunale ordinario.

Blitz antidroga a Roma

Le manette sono scattate questa mattina presto per 14 persone, nei quartieri di Primavalle e Montespaccato nel quadrante ovest della Capitale. Tutti quanti gli arrestati, in concorso, sono gravemente indiziati per spaccio e detenzione di importanti quantità di cocaina ai fini dello spaccio. L'attività criminale si sarebbe svolta tra marzo e settembre del 2023.

Cocaina a domicilio tra Montespaccato e Primavalle

Secondo le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, gli appartenenti alla banda erano soliti consegnare la cocaina in maniera itinerante, addirittura a domicilio anche nelle attività commerciali degli acquirenti. Che fosse un gommista o un ristorante. Non solo. Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi del traffico telefonico e telematica, video osservazione e pedinamento, i militari hanno potuto verificare che per camuffare l'attività di spaccio veniva utilizzato un vero e proprio corriere.

Droga e pacchi col corriere

Uno degli appartenenti alla banda, infatti, era un corriere. Incensurato e insospettabile, durante la sua attività lavorativa consegnava normali pacchi a chi aveva effettuato ordini di prodotti online, ma anche dosi di droga per i clienti che ne facessero richiesta. Tutto ciò utilizzando il furgone aziendale.

A marzo scorso i carabinieri avevano già fermato e arrestato un 31enne, sempre a Montespaccato, sorpreso con quattro chilogrammi di hashish nascosti nelle merendine. Kinder Bueno, Twix e Mars venivano usato per occultare la sostanza destinata allo spaccio al dettaglio.