Furto nei furgoni parcheggiati in strada: i predoni traditi dal rumore

Due uomini sono stai arrestati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a rubare attrezzatura idraulica da alcuni furgoni parcheggiati in strada.

A dare l'allarme sono stati i residenti di via Bondi, zona Montespaccato: nel cuore della notte sono stati svegliati da alcuni rumori, si sono affacciati alle finestre e hanno visto alcune persone armeggiare intorno ai furgoni. Hanno quindi chiamato il 112, e nel giro di poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno fermato due uomini che stavano trafugando merce da tre furgoni parcheggiati in strada di una ditta di termoidraulica.

I militari sono quindi entrati in azione per bloccarli, e uno è rimasto ferito a una mano. I due fermati, entrambi cittadini romani di 41 e 31 anni, sono stati arrestati e trasferiti in camera di sicurezza. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Accertamenti in corso anche sull'auto con cui hanno raggiunto via Bondi, intestata a un uomo con precedenti penali già titolare di altri 23 veicoli.