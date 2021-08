Montesacro, norme anti Covid violate: polizia chiude un minimarket

Gli agenti hanno provveduto anche all'immediata sospensione dell'attività per 5 giorni

Continuano i controlli ordinati dal questore Mario della Cioppa in alcuni quartieri della capitale. Ieri sera tra Montesacro e Fidene, gli agenti del III Distretto e quelli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, hanno proceduto a controlli mirati finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla verifica del rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19 nelle aree di assembramento di giovani. Accertamenti mirati sono stati effettuati anche presso 3 esercizi pubblici. In uno di questi, un minimarket di viale Tirreno, gli agenti della Polizia Amministrativa, hanno notificato 3 sanzioni amministrative al titolare dell'esercizio.

In particolare, accertate alcune irregolarità tra cui l'inottemperanza alla normativa di contrasto al Covid-19 concernente la mancata sanificazione dei locali, gli agenti hanno provveduto anche all'immediata sospensione dell'attività per 5 giorni. Durante i posti di controllo, invece, sono stati fermati 38 veicoli e identificate 53 persone, di cui 8 con precedenti di polizia. Così in un comunicato la Questura di Roma.