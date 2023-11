A Monteverde cade un altro albero: divelta una cancellata. Strada chiusa

Ancora un albero caduto, ancora a Monteverde. Un grosso pino è crollato alle 12.40 di oggi in via delle Mura Gianicolensi, all'altezza dell'intersezione con via Aurelio saffi. L'albero si è abbattuto sul muro di un’abitazione.

Non si registrano feriti, ma pesanti sono i danni ad una cancellata, finita divelta dal peso dei rami. Danni anche ad una Smart parcheggiata. Intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa e sul posto sono al lavoro gli agenti del XII gruppo Monteverde.

Si tratta del secondo incidente del genere nel quartiere dopo quello avvenuto sabato in via di Donna Olimpia dove un altro albero è caduto uccidendo una donna di 82 anni. Il consigliere capitolino del Pd Lorenzo Marinone commenta: "A seguito della caduta del pino in via delle mura Gianicolensi che si è abbattuto rovinosamente su una cancellata e a ridosso di un edificio mi sono recato subito in sopralluogo per verificare che non ci siano stati danni alle persone. Non ci sono feriti e ora l'area verrà messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Ho subito richiesto al Dipartimento Ambiente la messa in sicurezza di altri alberi presenti nell'area per prevenire l'eventualità di altri casi simili".

Sull'episodio commentano il consigliere e capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori e il capogruppo in municipio XII Giovanni Picone: "Se il sindaco pensa di gestire l’emergenza con ordinanze spot di chiusura di strade per insicurezza delle alberature come accaduto oggi per via Ozanam e con potature in somma urgenza come è accaduto per tutto il quadrante di Donna Olimpia in questi giorni sta sbagliando di grosso. Vista l’incapacità di questa amministrazione Gualtieri che continua ad arroccarsi in maniera maldestra con dichiarazioni solo parzialmente veritiere, per il bene dei cittadini romani si chieda un aiuto esterno e si nomini immediatamente un Commissario Straordinario per l’emergenza del verde perché i cittadini romani non possono rischiare la vita una volta usciti di casa. Quello che è accaduto oggi a viale Aurelio Saffi poteva essere la seconda tragedia nel giro di pochi giorni in questo quadrante cittadino. Serve un piano urgente e fondi straordinari per cambiare passo. Ad oggi da Gualtieri, Alfonsi, Tomassetti ancora solo chiacchiere da bar".