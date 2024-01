Entrano nelle ville e rubano attrezzi da giardinaggio e materiale edile

Sono entrati nelle ville per rubare arnesi e materiale edile. A bloccarli nella mattinata del 27 dicembre, sono stati i carabinieri della compagnia di Monterotondo, che hanno arrestato un 29enne e una 42enne gravemente indiziati di aver rubato degli oggetti da giardinaggio e vario materiale edilizio da due proprietà private.

I militari, subito dopo la segnalazione giunta al 112 per furto in atto in una abitazione, si sono precipitati sul posto. Lì giunti, hanno visto i due uomini che sono stati immediatamente fermati. In effetti si trovavano a poche decine di metri da dove era appena stato consumato un furto e un altro perpetrato immediatamente prima.

I carabinieri di Monterotondo a quel hanno raccolto gravi indizi sui due che avevano rubato degli attrezzi da giardinaggio e del materiale edile, nascondendoli per poi tornare a recuperarli in un secondo momento. Le ulteriori indagini hanno permesso di rinvenire anche una moto, risultata rubata. L'arresto di entrambi è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli e l’uomo e la donna sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.