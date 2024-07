L'abbandona a casa, va in vacanza e l'anziana madre muore. Arrestata prima della fuga

Aveva lasciato la mamma invalida sola in casa per andare in vacanza con i figli, condannando l’anziana donna a morire di stenti. È stata notificata nei confronti di una 49enne di Montelibretti, in provincia di Roma, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. L’indagata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, aveva lasciato sola incasa l’anziana mamma, di 84 anni, senza acqua nè cibo, per recarsi in villeggiatura con i due figli minorenni in Abruzzo. Secondo quanto emerso dalle indagini la sospettata, che si trovava agli arresti domiciliari, stava progettando una fuga per sottrarsi all’arresto.

Donna morta di stenti

Lo scorso 12 giugno, i militari della compagnia di Montelibretti si erano recati presso il domicilio della 49enne, convivente con la mamma, per notificarle un atto per una vecchia vicenda giudiziaria. Una volta presso l’abitazione, non ricevendo alcuna risposta e insospettiti da un forte odore proveniente dall’appartamento, hanno deciso di approfondire il controllo. A quel punto c’è stato il macabro rinvenimento del corpo dell’anziana senza vita. Dopo l’intervento del medico legale era stato appurato che il decesso risaliva a qualche giorno prima.

In vacanza con i figli

Scattate le indagini, è stato appurato che la figlia 49enne, deputata alla cura dell’anziana, si trovava in realtà in vacanza in Abruzzo, nel Comune di Pineto. Le prime indagini avevano permesso alla procura di Tivoli di emettere nei confronti dell’indagata un fermo di indiziato di delitto, ritenendola gravemente indiziata del reato di abbandono di persona incapace, condizione a seguito della quale l’anziana madre è deceduta. La 49enne è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione.

Le indagini e il progetto di fuga

Nelle ultime settimane le indagini sono andate avanti. I carabinieri hanno rinvenuto alcuni appunti dai quali è emerso che la figlia stava progettando una fuga. Nelle note rinvenute si parlava di un biglietto per allontanarsi e alcuni oggetti necessari a camuffare la propria identità. L'intenzione era quella di fuggire per sottrarsi agli arresti domiciliari.

Per questo, la procura Repubblica di Tivoli, lo scorso 10 luglio, ha deciso di aggravare le misure nei confronti dell'indagata con la custodia cautelare in carcere. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Monterotondo ha dare esecuzione all'ordinanza, con l’imputazione di omicidio volontario aggravato.