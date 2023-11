Monte Mario: rapinata in piazza da due fratelli

Una rapina in piazza in pieno giorno, nel cuore della mattinata. Vittima una donna, presa di mira da due fratelli in zona Monte Mario. In fuga i malviventi si sono poi scagliati contro i carabinieri.

La donna, una 35enne ucraina, ha denunciato che mentre si trovava in piazza Nostra Signora di Guadalupe, i due hanno provato a strapparle la borsa, senza riuscirvi e sono scappati via. L’allarme dato al 112 ha consentito ai carabinieri della stazione Trionfale a a quelli del nucleo radiomobile di intervenire subito e sulla base della descrizione della vittima avviare le ricerche in zona.

Una volta rintracciati dai militari i due hanno opposto resistenza ed è stato necessario l’intervento di altri carabinieri per bloccarli e condurli in caserma dove sono stati trattenuti.

Identificati in due fratelli peruviani, di 21 e 23 anni devono rispondere del reato di "resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina impropria". Presso le aule di piazzale Clodio l’arresto dei due è stato convalidato.