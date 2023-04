La bici si incastra in una radice, ciclista finisce in un fosso: grave in ospedale

Un uomo si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma dopo essere caduto in bici mentre percorreva via Rocca di Papa, a Monte Compatri.

A far cadere il ciclista, con tutta probabilità, una radice sporgente lungo la strada: passandoci sopra con la bici i pedali si sono incastrati e l’uomo è rovinato a terra, finendo poi in un fosso a bordo strada. Impossibilitato a muoversi, ha chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri di Monte Compatri, che hanno aiutato i soccorritori dell’ambulanza a recuperare il ciclista e a riportarlo sulla strada.

L’uomo ha riferito di non riuscire a muovere le gambe e di avere un forte dolore alla schiena, quindi è stato stabilito il trasferimento in ospedale con l’eliambulanza. Trasferito sul mezzo di soccorso, è arrivato al Gemelli in codice rosso ma non è in pericolo di vita.