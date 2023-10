Montagnola, chiusa braceria: abusi edilizi e permessi non rispettati

È stata eseguita ieri dal VIII Gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale la determinazione dirigenziale di chiusura attività, emessa dal Municipio VIII, per abusi edilizi e non conformità dei locali di una braceria in zona Montagnola.

L’attività di somministrazione, che poteva servire solo gli iscritti del circolo sportivo all’interno del quale era situata, di fatto era aperta anche agli esterni, ulteriore illecito accertato dagli operanti. Dopo un lungo iter la chiusura dei locali, alla quale seguiranno periodici controlli di verifica dello stato dei luoghi.

Altri controlli a Roma

Nel fine settimana le pattuglie della Polizia di Roma Capitale, nell’ambito della movida, hanno sanzionato circa 40 esercizi pubblici per varie irregolarità riscontrate e poco meno di 700 persone, per violazioni al codice della strada. Due i minimarket trovati aperti oltre l’orario consentito e 16 le irregolarità rilevate per la trattazione dei rifiuti urbani. Non sono mancate sanzioni per occupazioni di suolo pubblico non autorizzate e schiamazzi notturni.

Locale multato a Trastevere

I controlli delle pattuglie si sono concentrati perlopiù a Trastevere, San Lorenzo e Ponte Milvio. Proprio in zona Trastevere gli agenti hanno scovato un laboratorio di gelati che di fatto vendeva al pubblico, serviva caffè xon tanto di macchina preposta e per la consumazione erano presenti tavoli e sedie occupanti illegalmente il suolo pubblico. Circa 7 mila euro l’ammontare delle sanzioni comminate, anche per altri illeciti amministrativi appurati.