Precipita dal balcone mentre monta un condizionatore

Rischia di rimanere paralizzato un operaio rimasto ferito dopo essere precipitato da un balcone. L'incidente sul lavoro ad Albano Laziale, ai Castelli Romani. Il 38enne è stato elitrasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati i colleghi dell'uomo, di nazionalità romena, a richiedere l'intervento ai soccorsi poco dopo le 15:00 dello scorso lunedì. Sul posto le volanti del commissariato di Albano hanno accertato come l'operaio, regolarmente assunto per una società di costruzioni, sia caduto da una scala che si trovava al primo piano di un balcone di una palazzina dove sono in corso dei lavori in via Pietro Mascagni.

Precipitato nel vuoto, le condizioni dell'operaio sono apparse da subito gravi. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso, il 38enne è stato portato all'ospedale San Camillo in prognosi riservata con un trauma cranico e la frattura di alcune vertebre. Potrebbe rimanere paralizzato.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro della Asl competente e gli investigatori della polizia scientifica che hanno ascoltato i testimoni ed eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente. L'obiettivo è di accertare se le regole di sicurezza sul cantiere siano state rispettate,