Turista lancia monopattino sulla scalinata di Trinità dei Monti

In visita nella Città Eterna, hanno noleggiato due monopattini elettrici per muoversi nelle vie del centro città. Solo che arrivati a Trinità dei Monti, invece di lasciarlo e proseguire a piedi sino in piazza di Spagna, lo hanno usato per scendere i gradini. Finendo anche per lanciarlo sopra il capolavoro settecentesco, vincolato dalla Soprintendenza.

I protagonisti della vicenda sono due turisti americani, 28 anni lei, 29 lui. L’intervento è scattato alle 2.45 della notte tra giovedì e venerdì, quando sono stati fermati dagli agenti del I Gruppo Trevi dopo essere stati visti scendere la scalinata di Trinità dei Monti con il monopattino. La ragazza è stata anche immortalata dalle telecamere di sorveglianza mentre lanciava il mezzo sui gradini, cercando forse di farlo scivolare verso la piazza sottostante.

Entrambi sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno, e secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana è stato applicato anche il daspo urbano. Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento di bene monumentale. Ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza Capitolina permetteranno di accertare l’esatto ammontare dei danni.