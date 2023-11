Assalto sede Pro Vita: "Ordigno era pronto a esplodere"

"Una bottiglia pronta a esplodere che avrebbe potuto provocare gravi danni anche a persone". A mostrarla tramite i loro canali social Pro Vita & Famiglia, la cui sede è stata assaltata lo scorso sabato da duecento persone staccatesi dal corteo contro la violenza sulle donne promosso da Non una di meno. "Questo è l'ordigno esplosivo rinvenuto dalla Polizia nella nostra sede dopo l'assalto da parte di alcuni partecipanti al corteo di Non Una Di Meno di sabato scorso", denuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

Per l'associazione si tratta di "terrorismo", come denuncia Coghe: "L'oggetto, buttato dentro la sede tramite una vetrina sfondata dietro le grate della serranda, è stato analizzato dalla scientifica che ha certificato la presenza all'interno di polvere pirica, che, se innescata, lo avrebbe fatto sicuramente esplodere. Alcuni minimizzano l'accaduto perché l'ordigno non è esploso, o perché rudimentale". Infine, conclude: "Evidentemente, per questi super-democratici c'è bisogno di superare una certa soglia di danni a cose e persone per poter esprimere solidarietà. Loro sono fatti così. Se qualcuno non si fa male, non sono contenti".

Le indagini della Digos

Un vero e proprio assalto: circa 200 persone, alcune a volto coperto si sono staccate dalla manifestazione e, da una prima ricostruzione, la molotov sarebbe stata introdotta attraverso un vetro rotto nella parte superiore della saracinesca d'ingresso. Rilievi sono stati effettuati nella giornata di sabato dai poliziotti della scientifica e dagli investigatori della Digos nella sede in viale Manzoni, nel cuore di Roma. Oltre alle scritte in vernice nera 'Aborto libero' sulle saracinesche, vetrine spaccate e un ordigno esplosivo realizzato con polvere da sparo e miccia disinnescato sul posto dagli artificieri. Inquirenti impegnati nelle indagini, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere poi oscurate con la vernice.

Un caso politico

Assalto alla sede di Pro Vita diventato anche un caso politico. Giorgia Meloni, sui suoi canali social, ha preso una posizione netta, tirando una frecciata al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e ai sindacati. Nella serata di lunedì è poi arrivata la nota della Cgil: "La Cgil, come sempre ha fatto e sempre farà, condanna ogni forma di violenza. Parla per noi la nostra storia e la nostra pratica. Troviamo sorprendente che la Presidente del Consiglio possa metterlo in discussione - scrive in una nota la segretaria confederale della Cgil nazionale, Lara Ghiglione - . Fatta questa diverosa premessa, siamo noi a chiederle - aggiunge la dirigente sindacale- come intende rispondere alla grande manifestazione di sabato, che parla a tutti chiedendo di cambiare la cultura di questo Paese che marginalizza le donne, le considera una proprietà e le espone alla violenza. La risposta repressiva messa in campo dal Governo non è sufficiente".