Molesta una ragazza, il fidanzato interviene per difenderla e lui tenta di ucciderlo

Prima gli apprezzamenti ad una ragazza poi l'aggressione al fidanzato, picchiato con un bastone e ferito con delle forbici alla gola, al volto ed al ventre. Teatro delle violenze viale Romolo Murri, all'Eur. A finire in manette nel pomeriggio di sabato scorso, un 24enne del Mali.

Il giovane, irregolare sul Territorio Nazionale e senza una fissa dimora, dopo aver fatto degli apprezzamenti nei confronti di una ragazza, ha aggredito il suo compagno a colpi di bastone e ferendolo con delle forbici alla gola al volto e al ventre.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni che, dopo aver bloccato lo straniero sono riusciti a disarmarlo. Sequestrati sia il bastone che le forbici.

Il giovane ferito, è stato prontamente soccorso e accompagnato in ospedale a mezzo di ambulanza dove i sanitari lo hanno medicato e giudicato guaribile con 15 giorni di prognosi per le ferite da taglio riportate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche la ragazza è stata medicata per alcune contusioni al polso riportate quando ha cercato di difendere il compagno, ne avrà per pochi giorni. Accompagnato negli uffici di polizia, il 24enne è stato arrestato per tentato omicidio.