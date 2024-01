Termini: a caccia di denaro molestano passeggeri alla biglietteria della stazione

A caccia di denaro, molesti ed esigenti. Così tanto da impedire ai passeggeri di poter acquistare i ticket alla biglietteria automatica. Succede alla stazione Termini. Qui nell'ambito di una operazione Alto Impatto della polizia ferroviaria due persone sono state sanzionate dagli agenti della squadra amministrativa della polfer Termini dopo essere stati sorpresi vicino alle macchinette self-service per acquistare i biglietto dei treni.

La coppia, all'interno del primo scalo ferroviario romano, avvicinava i passeggeri intenti ad acquistare i titoli di viaggio impedendo la libera fruizione del servizio ferroviario. Nei confronti dei due è stato disposto l'Ordal (ordine di allontanamento), che corrisponde a un’imposizione data a un cittadino di non sostare, in questo caso specifico, nella stazione ferroviaria di Roma Termini e nelle relative pertinenze, per le successive 48 ore.

Lite nella galleria commerciale

Sempre i poliziotti in servizio allo scalo dell'Esqulino, sono intervenuti a seguito di una lite scaturita tra due persone all’interno della galleria commerciale della stazione di Roma Termini. Una delle parti è stata denunciata perché, durante la lite, aveva usato un cacciavite verso la controparte.

Furto aggravato

Sempre gli agenti della polizia ferroviaria, durante i servizi di controllo anticrimine in ambito ferroviario, hanno tratto in arresto una persona per il reato di furto aggravato. La stessa era stata vista dagli stessi poliziotti mentre nascondeva in un busta degli oggetti prelevati da alcuni negozi della stazione. L’uomo aveva con sé anche vari capi di abbigliamento e profumi con ancora i sistemi anti taccheggio attaccati.

Borseggiatori in stazione

Infine, gli agenti della sottosezione di polizia ferroviaria di Roma Tiburtina hanno denunciato in stato di libertà tre persone per furto aggravato in concorso. Gli stessi, sulle linee ad alta velocità dirette al nord, avrebbero derubato alcuni viaggiatori.