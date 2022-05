Ubriaco in trattoria molesta i clienti mentre guarda la finale di Champions League

Visibilmente ubriaco è entrato in una trattoria e - senza consumare - ha preteso di guardare la finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid in onda sugli schermi del ristorante. Poi, non pago, ha cominciato ad urlare ed inveire contro i clienti ed il personale dell'osteria, con il titolare costretto a richiedere l'intervento al 112. A dare il via ad una serata movimentata all'Esquilino un giovane fisso dimora, poi fermato dai carabinieri.

La richiesta d'intervento al numero unico per le emergenze intorno alle 22:30 di sabato 28 maggio, da un ristorante di via Gioberti, a due passi dalla stazione Termini per un cliente molesto ed ubriaco che inveiva, urlava e disturbava contro la clientela del locale. Invitato ad uscire dal personale della trattoria l'uomo, poi identificato in un 28enne straniero, si è però rifiutato continuando con il suo atteggiamento molesto.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri di Roma che lo hanno fatto uscire dal locale. Particolarmente molesto, il 28enne si è poi scagliato contro i militari dell'arma spintonandoli e provando a colpirli a calci e pugni. Bloccato non senza difficoltà - una volta informata l'autorità giudiziaria - è stato quindi identificato e denunciato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, disturbo della quiete pubblica ed ubriachezza molesta.