I molestatori delle biglietterie elettroniche a Termini

Un fenomeno che non accenna a diminuire nonostante denunce e controlli. Sono i molestatori delle biglietterie automatiche alla stazione Termini. Una situazione che conoscono bene i carabinieri che hanno sorpreso due persone che davano fastidio ai viaggiatori in transito allo scalo ferroviario dell'Esquilino con richieste di elemosina o offrendo con insistenza il loro aiuto alle macchinette dove si acquistano i titoli di viaggio. Identificati dai militari all'interno della stazione sono stati segnalati in procura con l’accusa di molestie e disturbo alle persone.

La scoperta da parte dei carabinieri del nucleo scalo Termini che durante il fine settimana hanno eseguito un ennesimo servizio di controllo nelle aree tra la stazione e piazza dei Cinquecento, finalizzato prevenire commissione reati natura predatoria e rimuovere situazioni di degrado, abusivismo e illegalità diffusa.

In tale contesto altre due sono state segnalate perché inosservanti del divieto di ritorno nel comune di Roma; una donna responsabile di inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini (cosiddetto “daspo urbano”); in 5 invece sono stati sanzionati amministrativamente, responsabili della violazione del divieto stazionamento nei pressi della stazione Termini, nei loro confronti è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.

Altre quattro persone sono state sanzionate perché sorpresi all’interno dello scalo ferroviario senza indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie; due persone sorprese a bordo del convoglio metropolitano privi del “green pass rafforzato” sono stati multati.