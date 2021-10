Il molestatore telefonico seriale: "Non riesco a controllarmi"

Avances sessuali e proposte indecenti. Anche 30 chiamate in un solo giorno, e sempre in modalità “sconosciuto”. Così un giovane molestava le sue vittime telefonicamente. A fermarlo è stata la Polizia di Stato dopo un’efficace indagine partita dalla denuncia dell’ennesima donna. Una giovane professionista, esasperata dalle numerose telefonate che riceveva giornalmente da un cellulare coperto dalla modalità “sconosciuto”, si è rivolta al commissariato Vescovio.

Gli investigatori, grazie al coordinamento della Procura di Roma, hanno identificato il trentenne che si mascherava dietro l’applicazione che rende il numero non identificabile. Le successive indagini hanno permesso di accertare che, solo negli ultimi tempi, le vittime del trentenne sono state almeno 26, tutte residenti nella capitale.

Alla domanda degli investigatori sul perchè del suo comportamento il 30enne, residente nella zona di Montesacro ha risposto con un laconico: "Non riesco a controllarmi". L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato per il reato di molestie. Resta da comprendere come il 30enne scegliesse le sue vittime e come riuscisse a trovare il loro numero telefonico. Aspetto sul quale non ha saputo fornire informazioni agli investigatori che proseguono gli accertamenti per comprendere se siano state molestate altre donne oltre alle 26 accertate.