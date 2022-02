Caccia al molestatore della Caffarella, pattuglioni a cavallo nel parco

Pattuglie a cavallo dei carabinieri, per scovare il molestatore del parco della Caffarella. Dopo l'allarme nel quartiere Appio Latino, le forze dell'ordine hanno messo in campo un pattuglione per aumentare il livello di sicurezza. "Alla luce della segnalazione di una percezione di insicurezza da parte degli studenti della scuola Lewis Carroll, i carabinieri stanno monitorando il parco della Caffarella e dintorni per prevenire qualsivoglia episodio che possa minare la sicurezza dei ragazzi e dei residenti della zona", spiegano dall'Arma.

L'allarme era partito dai genitori di alcuni studenti che, giorni fa, hanno presentato un esposto raccontando di un uomo che aggredirebbe studenti e studentesse che attraversano il parco per andare a scuola. Fra i giovani aggrediti, ci sono gli alunni che frequentano l'istituto comprensivo Teodoro Mommsen e il plesso della scuola media della sede Lewis Carroll che si trova al civico 556 di via Latina, la strada che costeggia il parco dell'Appia Antica.

Secondo quanto riportato dai denuncianti, l'uomo rincorrerebbe i giovani studenti, minacciandoli. Fortunatamente le aggressioni, fino ad oggi, sono state sventate anche grazie all'intervento dei passanti. Nell'esposto, il presunto molestato viene descritto come un probabile senza fissa dimora che si aggira nel parco della Caffarella. Al momento, però, nessuno con l'identikit fornito è stato individuato.