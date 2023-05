Molestata mentre porta a spasso i cani: l'allarme corre nelle chat ed è psicosi nel quartiere

È psicosi nella zona di Conca d'Oro per un presunto maniaco che avvicina le donne che passeggiano. L'ultimo allarme è arrivato attraverso i gruppi di quartiere da una ragazza che stava portando a spasso il proprio cane.

"Ieri notte mentre portavo i cani a spasso, sono stata molestata da un uomo che urlava, cito testualmente "vuoi vedere il mio uccello" insistentemente fino a che non sono tornata velocemente a casa. Non sono riuscita a vedere dove si trovava perché ho pensato solo ad allontanarmi da quella voce", il racconto di una residente che ha raccontato come anche altre persone lì hanno notato la scena chiamando il numero unico per le emergenze.

Il post ha generato diversi commenti. Non risultano denunce ma nel quartiere è psicosi. "Se ne avete la possibilità andate in compagnia, sarà più difficile per questi individui essere molestati", scrive una donna mentre un'altra suggerisce: "Puoi descriverlo orientativamente? Anche io ieri sera in via dei Prati Fiscali ho avuto la sensazione che il tipo che mi camminava davanti fosse "strano" ed ho rallentato". E ancora: "Su viale Jonio la mattina presto trovo da giorni un uomo che a volte straparla, forse è lo stesso".