Molesta i passanti, poi urina davanti all'ingresso della banca

Una donna in escandescenza. Passanti molestati e atti osceni, con la stessa che dopo essersi abbassata i pantaloni ha urinato davanti all'ingresso di una banca. La mattinata movimentata a piazzale Flaminio, a pochi passi dall'omonima stazione della linea della metro e del trenino della Roma-Viterbo. A richiedere l'intervento al 112 il direttore dell'istituto di credito, davanti al quale la donna si era piazzata e dove ha poi minzionato.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata poco dopo le 10:00 di lunedì 8 maggio. Invitata ad allontanarsi dall'ingresso della Banca Popolare di Milano la donna non lo ha fatto, anzi. Dopo aver cominciato a importunare le centinaia di persone che si trovavano a due passi da piazza del Popolo e da uno degli ingressi di Villa Borghese, ha poi fatto pipì in strada.

Senza mai aggredire nessuno, all'arrivo delle volanti e degli agenti del commissariato Villa Glori la donna - di origine africana - si era però già allontanata.