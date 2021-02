Uomo accoltellato dalla moglie durante una lite, è grave

Il 49enne trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata. In manette la moglie

Ha impugnato un coltello nel corso di una lite ed ha ferito il marito perforandogli un polmone. A rimanere gravemente ferito un 49enne, poi trasportato d'urgenza in ospedale. Il tentato omicidio nella zona di Vermicino.

La chiamata ai soccorritori intorno alle 9:30 di martedì mattina da un'abitazione del VII Municipio Tuscolano. Ferito gravemente l'uomo, un 49enne italiano, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è in attesa di essere operato. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La donna, una 47enne, è stata arrestata dalla Polizia del commissariato Romanina con l'accusa di tentato omicidio.