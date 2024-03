Consulenti fiscali con studio a Roma offrivano ai clienti modelli per falsi crediti d'imposta

Avevano gli studi nella Capitale. Tre consulenti fiscali - due a Roma e uno in provincia di Cueno - hanno elaborato e offerto a dei clienti di Vicenza veri e propri modelli seriali di evasione fiscale finalizzati a “mascherare” degli ordinari costi sostenuti per il funzionamento aziendale in falsi costi per attività di ricerca industriale e sviluppo scientifico e tecnologico.

A fronte di questi “falsi costi” spettavano, relativamente agli anni d’imposta dal 2015 al 2019, specifici crediti d’imposta riconosciuti dal Governo con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese e di stimolare gli investimenti nell’innovazione tecnologica.

Le indagini sono partite nel 2022 su dei controlli specifici in due società di Arzignano (provincia di Vicenza) operanti nel distretto industriale della concia e una società specializzata nell’automazione degli imballaggi, i cui amministratori hanno adottato i modelli di evasione ottenendo un indebito risparmio d’imposta complessivamente quantificato in oltre 5,2 milioni di euro.

Sono stati i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza hanno completato a smascherare il sistema. Le indagini si sono sviluppate attraverso l’esecuzione di 8 perquisizioni personali, locali e domiciliari effettuate presso le sedi delle tre aziende vicentine e presso le abitazioni e gli studi professionali dei tre consulenti, siti rispettivamente a Roma e Savigliano (Cuneo). L’acquisizione delle testimonianze di n. 20 dipendenti delle tre citate società beriche, i quali hanno confermato di non aver mai svolto attività finalizzata alla ricerca e sviluppo, ma di aver prestato la propria ordinaria attività lavorativa quali impiegati od operai specializzati.

L’analisi informatica della corrispondenza telematica tra le aziende e gli studi professionali coinvolti, dove sono state rinvenute conversazioni mail nelle quali i consulenti davano indicazioni su come qualificare in “costi R&S” gli ordinari costi d’esercizio, a conferma dell’assenza di qualsiasi sviluppo di prodotto e/o di innovazione del processo produttivo.